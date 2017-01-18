MARION M. GARLAND
By Holmes County Herald | January 18, 2017 | 0
Marion M. Garland of Durant, MS passed away Wednesday, January 11, 2017. Funeral services will be held on Saturday, January 21 at 12 noon at Georgeville U.M. Church in Durant. Visitation will be held on Friday, January 20 from 4:00 – 6:00 p.m. at Delta Burial Funeral Home in Lexington.
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