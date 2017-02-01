ALONZO KENT REEDY

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Alonzo Kent Reedy, 56, of Lexington, MS passed away on Friday, January 27, 2017.  Funeral Services will be held on Saturday, February 4, 2017 at 11:00 a.m. at Sunny Mount M. B. Church. Burial to immediately follow at Wade Cemetery. Porter & Sons’ Funeral Home has been entrusted with the arrangements.

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