ALDETINE SLY
By Holmes County Herald | February 8, 2017 | 0
Mrs. Aldetine Sly, 66, of Lexington, MS (Ebenezer Community) passed away on Monday, February 6, 2017. Funeral services will be held on Saturday, February 11, 2017 at 11:00 a.m. at Holy City M. B. Church in Ebenezer.
Arrangements have been entrusted to Porter & Sons’ Funeral Home in Lexington.
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