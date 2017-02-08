ALDETINE SLY

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Mrs. Aldetine Sly, 66, of Lexington, MS (Ebenezer Community) passed away on Monday, February 6, 2017. Funeral services will be held on Saturday, February 11, 2017 at 11:00 a.m. at Holy City M. B. Church in Ebenezer.
Arrangements have been entrusted to Porter & Sons’ Funeral Home in Lexington.

Posted in Obituaries

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